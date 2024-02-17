17 февраля 2024, 21:23

Служба к годовщине вывода войск из Афганистана прошла в храме мученика Виктора в Котельниках

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В храме Виктора Воина прошла служба к годовщине вывода войск из Афганистана. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Журавли».

Прихожане вспомнили бойцов, которые выполняли свой служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершилась Афганская война. Она стала одной из самых кровопролитных после Великой Отечественной. 14 тысяч погибших солдат, еще шесть тысяч скончались от ран и болезней более 300 человек пропали без вести.

В год 35-летия вывода войск из Афганистана 25 ветеранам городского округа Котельники вручили юбилейные медали.

«Воины-интернационалисты выполнили свой гражданский долг. Проявив при этом мужество и отвагу, что является примером для сегодняшних солдат и офицеров российской армии и молодого пополнения», - сказал первый заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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Афганистан Религия Котельники
17 февраля 2024, 21:20
Проекты Подмосковья победили на международном маркетинговом конкурсе «PRОбренд — 2023»
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Торжественная церемония награждения победителей V международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд –2023» состоялась в Москве. Подмосковье вошло в пятерку лидеров по количеству поданных заявок, а некоторые проекты победили в различных номинациях.

Гран-при в номинации «Брендированная сувенирная продукция» получил Егорьевский историко-художественный музей за создание набора «Диковины музея», который включает в себя различные сувениры.

Руководителя экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний» Маргариту Тимофееву наградили за «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд». Также в этой категории «Коломенский трамвай желаний» занял третье место.

Кроме того, специального диплома в номинации «Брендинг туристской организации или туристского объекта» удостоился музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

Основная цель конкурса - создать площадку, на полях которой специалисты смогут обменяться опытом по созданию брендов и продвижению туристических услуг.

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Туризм конкурсы
17 февраля 2024, 20:18
МИСК Подмосковья и региональное отделение РСО заключили соглашение о сотрудничестве
Сергей Хакимов
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Министерство информационных и социальных коммуникаций и региональное отделение Российских студенческих отрядов подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Оно предполагает всевозможную поддержку участников отрядов, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

17 февраля движение студенческих отрядов отмечает свой 65-летний юбилей, а также 20-летие учреждения молодежной организации Российских студенческих отрядов.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что на сегодняшний день студенческие отряды Подмосковья насчитывают 3,5 тысячи участников. Она поблагодарила руководителя Московского областного регионального отделения РСО Павла Ковалева за огромную работу.

«Паша, тебе спасибо огромное за эту работу. От лица правительства Московской области, от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется сказать вам всем огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», - подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Подписанное соглашение предполагает организационную, информационную, методическую и иную поддержку студенческих организаций области, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

Павел Ковалев отдельно отметил, что правительство, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оказывают активную поддержку развитию студенческих отрядов.

«Наше отделение за три года переместилось с 82-го на девятое место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», - указал Павел Ковалев.

В рамках сотрудничества на 2024 год запланирована обширная программа мероприятий, включающая как традиционные для движения события, так и специальные мероприятия, посвященные 65-летию отрядов. Кроме того, в Подмосковье состоится всероссийская школа подготовки волонтеров юбилейного года РСО. Она соберет более 500 активистов.

Движение заработало в Подмосковье в 2020 году. За это время его численность превысила отметку в 3,5 тысячи участников. В прошлом году более 2,5 тысячи ребят смогли попробовать себя в разных профессиях, а также посетили различные регионы России.

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Студенты Выставка-форум «Россия»
17 февраля 2024, 19:44
Выставка «Родной земли многоголосье» открылась в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Увлекательная краеведческая выставка «Родной земли многоголосье» открылась в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она предлагает жителям Подмосковья окунуться в историю городского округа.

Одной из ярких особенностей выставки является сборник стихов под названием «Есть Родина у каждого из нас». В этой уникальной книге представлены свежие стихотворения от местных авторов, демонстрирующие любовь и привязанность к родному краю. Стихи позволяют почувствовать дух местности и ее уникальные черты.

На выставке внимание привлекают не только красочные экспонаты и уникальные работы искусства, но и книга, посвященная истории Шатурской ГРЭС - самой крупной электростанции в регионе. В издании под названием «Артгрэс» подробно описывается весь процесс ее строительства и развития, начиная с проектирования до современных технологических достижений.

В книге «Большая Шатура» представлена детальная информация о планах развития городского округа, его экономическом и научном потенциале, а также привлекательности для инвесторов.

«Выставка призвана показать богатство культурного наследия Шатуры и стать уникальной возможностью для жителей города углубиться в его историю и будущее», - подчеркнула библиотекарь Анна Каналина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Книги Выставки Шатура
17 февраля 2024, 18:49
Около миллиарда рублей инвестировали в производство альпинистского снаряжения в Истре
Светлана Борщева
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Компания «Венто», занимающаяся производством средств защиты для безопасной работы на высоте, приступила к строительству второй очереди производственно-складского комплекса в Истре. Этого удалось достичь благодаря инвестициям в один миллиард рублей.

Компанию «Венто» 30 лет назад основали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, необходимого в горах. Однако любые работы на высоте требуют схожих подходов к безопасности, и проект стал расширяться.

Сейчас здесь разрабатывают и производят страховочные системы, которые применяются специалистами для работы как на высоте, так и под землей. Компания также выпускает специальное оборудование, которое позволяет безопасно проводить высотные работы в любой отрасли и при различных условиях.

Запуск нового завода в Истре увеличит производственные мощности, а также расширит ассортимент выпускаемой продукции.

«Здесь находится строящийся объект на шесть тысяч квадратных метров, сюда вложено более одного миллиарда рублей инвестиций», - поделился гендиректор «Венто» Илья Маликов.

Запуск первой очереди запланирован на первый квартал этого года, а второй - через год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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Инвестиции Истра Строительство

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