Служба к годовщине вывода войск из Афганистана прошла в храме мученика Виктора в Котельниках

Прихожане вспомнили бойцов, которые выполняли свой служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершилась Афганская война. Она стала одной из самых кровопролитных после Великой Отечественной. 14 тысяч погибших солдат, еще шесть тысяч скончались от ран и болезней более 300 человек пропали без вести.

В год 35-летия вывода войск из Афганистана 25 ветеранам городского округа Котельники вручили юбилейные медали.

«Воины-интернационалисты выполнили свой гражданский долг. Проявив при этом мужество и отвагу, что является примером для сегодняшних солдат и офицеров российской армии и молодого пополнения», - сказал первый заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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