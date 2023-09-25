Служба эконадзора пресекла незаконное сжигание отходов в Одинцове
Представители Минэкологии Московской области провели плановые инспекции в Одинцове и выявили нарушения в обращении с отходами. В надзорных мероприятиях также участвовали сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу.
«При осмотре пункта приема металлолома, расположенного в городе Голицыно, выявлена попытка сжигания отходов на открытом грунте», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, возгорание оперативно ликвидировали, и полицейские задержали нарушителя, который понесет административное наказание.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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