Случаи необходимости получения разрешения на строительство уточнили в Мособлдуме

Как рассказали в ведомстве, получать разрешение не нужно для строительства железнодорожных путей протяженностью не более трех тысяч метров, а также для возведения контрольно-пропускных пунктов, административных и бытовых зданий, а также реконструкции гидросооружений четвертого класса.

Кроме того, такой документ не нужен при строительстве и реконструкции линий электропередачи, газопроводов, теплосетей и других коммуникаций.

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