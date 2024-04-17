Сложные урологические операции для детей начали выполнять в больнице Балашихи

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«Благодаря большому опыту наших специалистов в области урологии, мы провели 10-летнему пациенту полноценное лечение, выполнив его в условиях обычного детского хирургического отделения. Устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику - сформировали несуществующий отрезок канала из собственных тканей», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, позволяющие увидеть тончайший шовный материал.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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