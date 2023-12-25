Сложную операцию на запястье провели 84-летней женщине в больнице в Лобне
В травматологическое отделение Лобненской больницы поступила 84-летняя женщина. Пациентка жаловалась на боли в правой руке после перелома запястья. Ранее у нее диагностировали синдром карпального канала, который развивается по причине сдавления срединного нерва в суставном канале на запястье. Пациентке нужна была срочная операция.
«Операция осложнялась посттравматическими изменениями в запястье в связи с выраженным сдавленным срединным нервом, в результате полученной год назад травмы руки. Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию женщине в таком почтенном возрасте с разрезами из мини-доступа», - сообщил заведующий травматологическим отделением Дмитрий Белов.
Операцию провели под местным наркозом, без разрезов, перевязок и крупных шрамов. Пациентку уже выписали из стационара с положительной динамикой.
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