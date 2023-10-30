Сложную операцию на ногах провели для 74-летнего пациента в больнице Сергиева Посада
В больницу Сергиево-Посада обратился 76-летний мужчина с сильными болями в ногах. При обследовании у него обнаружили сразу три опасных состояния: расширение аорты, синдром Лериша и атеросклероз сонных артерий.
Патологии грозили пациенту инфарктом, инсультом и гангреной ног. Для спасения мужчины потребовалась этапная хирургическая помощь. Первым делом врачи восстановили кровоток в сосудах.
«Затем мы произвели замену аорты с установлением синтетического сосудистого протеза, пропитанного коллагеном. Операция проводилась открытым способом и длилась несколько часов. Во время вмешательства пришлось переливать порядка 500 милилитров компонентов крови», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.
После лечения и реабилитации пенсионера выписали домой. Боли в ногах прошли. Теперь он продолжит прием назначенных лекарств, чтобы контролировать состояние сосудов.
Благодаря слаженной работе врачей врачам удалось одновременно вылечить пожилого пациента от трех опасных недугов, угрожавших его жизни и здоровью.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.
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