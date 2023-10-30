Сложную операцию на ногах провели для 74-летнего пациента в больнице Сергиева Посада

Читайте нас в:

Патологии грозили пациенту инфарктом, инсультом и гангреной ног. Для спасения мужчины потребовалась этапная хирургическая помощь. Первым делом врачи восстановили кровоток в сосудах.

«Затем мы произвели замену аорты с установлением синтетического сосудистого протеза, пропитанного коллагеном. Операция проводилась открытым способом и длилась несколько часов. Во время вмешательства пришлось переливать порядка 500 милилитров компонентов крови», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

После лечения и реабилитации пенсионера выписали домой. Боли в ногах прошли. Теперь он продолжит прием назначенных лекарств, чтобы контролировать состояние сосудов.

Благодаря слаженной работе врачей врачам удалось одновременно вылечить пожилого пациента от трех опасных недугов, угрожавших его жизни и здоровью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».