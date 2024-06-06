Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект

«Планируем достаточно быстро его реализовать. Мы запустили все необходимые работы изыскательского характера, начинаем проектирование. Я очень надеюсь, что весной следующего года мы выйдем уже на строительную площадку. И в течение года его реализуем», - сказал он.

Все сошлось Идея формата Light Industrial подразумевает, что на одной территории сосуществуют различные производственные предприятия, которые могут удачно коллаборировать. Такое серьезное развитие проект получил в Подмосковье, потому что регион большой и экономически развит.

Петербургский международный экономический форум - одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в стране. Он ежегодно проходит летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России.

На полях форума Подмосковье и Белоруссия подписали соглашение о запуске крупного производства строительных материалов в Наро-Фоминске. Появится терминал для приемки цемента железнодорожным транспортом, заводы по производству товарного бетона и сухих строительных смесей.

Если есть развитая промышленная инфраструктура, подчеркнул Петрухин, производственным предприятиям намного проще и быстрее зайти и запустить производство. Они не отвлекаются на поиск земельных участков, строительство, проектирование.

«У них есть своя отрасль, где они профессионалы, и мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они никогда больше не отвлекались ни на что внешнее, а могли заниматься только делом», - пояснил инвестор.

Промышленная ипотека - драйвер экономики В 2022 году подмосковный Мининвест разработал и запустил уникальный инструмент - промышленную ипотеку. Партнер холдинга «Строительный альянс» заявил, что это не просто помощь для промышленных предприятий.