Слет железнодорожных работников завершится в Подмосковье 22 сентября

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участники посетили лекции и мотивационные встречи с экспертами в различных областях, а также обсудили, как строить успешную карьеру.

Телеведущая Юлия Барановская рассказала участникам о важности правильной подачи информации.

«На мой взгляд, нужно быть честным с аудиторией, сейчас это самый главный тренд. Когда ты транслируешь то, что у тебя внутри, люди тебе верят», - сказала она.

Также участники пообщались и с другими известными спикерами: первым заместителем председателя комитета по культуре Госдумы, заслуженным артистом России Денисом Майдановым, семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной и космонавтом-испытателем Олегом Блиновым.

Слет молодежи проходит с 16 по 22 сентября в Подмосковье.

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