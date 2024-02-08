Слет волонтерских отрядов прошел в школе № 2 в Лобне

Московскую область в День сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности представят более 30 фермерских хозяйств. Мероприятие пройдет 9 февраля на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на выставке состоится встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева с фермерами.

«Диалог с фермерами для нас очень важен. Мы стараемся уделять должное внимание созданию и развитию малых сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем, безусловно, есть вопросы федерального значения, которые стоит обсудить в рамках дискуссии с министром сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ярмарка фермерской продукции пройдет в павильоне № 48, а в павильоне № 57 пройдет День сельскохозяйственных вузов. Будущие абитуриенты смогут встретиться с представителями учебных заведений, а также ознакомиться с лучшими практиками подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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