Слет студотрядов с творческим фестивалем и конкурсом мастерства прошел в Клину

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«Слет прошел на очень легкой и дружеской ноте, он показал многогранность участников движения, их уникальность и неповторимость. Ребята учатся друг у друга, делятся впечатлениями, практическим опытом», - рассказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Этим летом подмосковные студенты работали вожатыми в детских лагерях, на сельскохозяйственных предприятиях, в оздоровительных центрах Краснодарского края и Крыма, на теплоходах в Тверской области и строительном проекте в Санкт-Петербурге. Также ребята принимали участие в капитальном ремонте школ, занимались благоустройством поселков на газонефтяных месторождениях в Ямало-Ненецком округе.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за время работы численность движения достигла более трех тысяч активистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все детские сады региона перешли на стандарт «Предшкола».

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«Это первое большое событие после завершения летнего трудового семестра. Ребята трудились на 33 объектах по всей стране - в детских лагерях, на строительных площадках, в университетах, проводниками на российских железных дорогах. В разных профессиях попробовали себя более двух тысяч студентов», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурс профессионального мастерства прошел по трем направлениям: соревновались отряды проводников, педагогические и сервисные. Студенты показали, чему научились этим летом. Результаты соревнований подведут на официальном закрытии трудового семестра в декабре.