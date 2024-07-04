Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах

Летний миссионерский молодежный слет Московской митрополии в этот раз посвящен Году семьи. Программу готовили преподаватели кафедр Библеистики и Богословия Московской духовной академии, кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение».

«На этой встрече мы поднимаем самые разные и актуальные темы. В Год семьи в большинстве своем они касаются значения семейных ценностей, взаимодействия Церкви и современного мира», - прокомментировал настоятель храма Олег Мумриков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».