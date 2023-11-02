Слет победителей педагогических конкурсов прошел в Наро-Фоминском округе

Педагогического успеха добиваются по-разному. А вот объединяют всех учителей - четкая структура урока, любовь к предмету и своим ученикам. Есть и персональные секреты. О них рассказала учитель русского языка и литературы школы № 10 города Чехов Анна Александрова.

«Каждый учитель ищет „фишки“. <...> Я через текст „захожу“ к ребенку. <...> Прежде всего - знания, а потом уже - вокруг всего этого может возникать какая-то фантасмагория увлечений. Через которые можно заходить нестандартно, забавно, и тогда урок делается живым», - призналась она.

Ровно 10 лет назад победители и лауреаты педагогических конкурсов создали клуб «Профессионал». Цель - делиться приобретенными навыками с начинающими специалистами. Ежегодно участники клуба встречаются на слете. И если первый форум собрал всего шесть участников, то сегодня делегатов - более 80. Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина подробнее рассказала о клубе.

«У вас общие цели, общая миссия и вы видите в этом сообществе силы поддержки и силы саморазвития. Это очень важно и поэтому клуб „Профессионал“ и вообще - наше педагогическое сообщество, желающих меняться самим и менять к лучшему мир, оно будет только расти. А я и администрация округа будут вас в этом бесконечно поддерживать», - поделилась женщина.

На слетах клуба «Профессионал» есть место и теории и практике. Одно из самых трудных, но интересных испытаний для молодого учителя-конкурсанта - «Урок в незнакомом классе». Восемь таких открытых уроков прошло и в рамках 10-го слета.

«У нас ничего не измеряется ни секундами, ни килограммами, ни даже не измеряется процентами „качества образования“. Таких конкурсов - очень много, где измеряют качество образования, они называются „рейтинги“, „зоны школ“, а вот хотелось конкурса, в котором можно проявить творчество. Где соединить обучение с воспитанием. И самое главное - каждому учителю сказать „ты не один“», - заявила руководитель клуба «Профессионал», учитель русского языка и литературы школы № 3 города Наро-Фомиинск Наталья Архарова.

«Педагог года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям»: совсем скоро среди лауреатов и победителей этих и других педагогических конкурсов снова появятся имена выходцев из клуба «Профессионал».