12 ноября 2024, 11:25

Слет казачьей молодежи прошел в Богородском округе

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Станичное казачье общество Богородского городского округа провело очередной слет молодежи. В нем приняли участие почти сто человек, в числе которых воспитанники общества, учащиеся школ, казаки, гости.

Участники слета познакомились с курсом «Основы тактической медицины и правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации». Мероприятие получилось насыщенным и информативным. Военно-патриотическое воспитание молодежи остается приоритетным направлением работы Станичного казачьего общества Богородского городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» Слет казачьей молодежи Богородского городского округа традиционно начался с молебна, который провели настоятель храма святой Матроны Московской священник отец Андрей (Чадин), настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Николай Герасимов, священник Андрей Алясов.

Во время занятий дети смогли применить навыки стрельбы из пневматических винтовок, в метании ножей, познакомились с историей и бытом казаков. Среди приглашенных были председатель Союза казачьей молодежи войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Александр Игнатьев, коллектив «Космические казаки» Дома космонавтики Звездного городка, инструкторы по тактической медицине Феникс и Раф программы «Казачий ТакМед».

Богородский
12 ноября 2024, 11:17
Глава Пушкинского округа встретился с жителями в Заветах Ильича
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Встреча в формате выездной администрации прошла в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском округе. С жителями пообщался глава муниципалитета Максим Красноцветов.

На мероприятии обсудили расчистку пруда на улице Фрунзе, которую провели за счет местного бюджета. Здесь убрали донные отложения, мусор с берега и воды, удалили водную растительность.

«В год стараемся привести в порядок 2-3 водных объекта. Обсудили, как изменился вид пруда. Конечно, такие перемены получили положительную оценку от жителей», - сказал Максим Красноцветов.

Во встрече поучаствовали многодетные семьи из Заветов Ильича. Стало известно, что скоро в микрорайоне установят спортивную площадку для воркаута. Уже идут работы по проекту прокладки системы канализации и водоснабжения к участкам многодетных семей.

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Благоустройство Пушкино
12 ноября 2024, 10:57
Более 20 мероприятий пройдет в парках Видного на этой неделе
Медиасток.рф
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Развлекательную программу подготовили сотрудники парков в Ленинском округе на ближайшую неделю. Жителей ждут мастер-классы, выступления и концерты.

Каждый желающий сможет поучаствовать в играх в клубе Meeple, квестах, мастер-классах. Также для посетителей парков приготовили выступления, спортивные состязания и концерты.

К примеру, жители могут попробовать свои силы в занятиях в технике цигун. Это китайская система упражнений, которая объединяет физические нагрузки и специальную технику дыхания.

Отметим, что график мероприятий может корректироваться при неблагоприятных погодных условиях.

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Отдых Ленинский округ Парки
12 ноября 2024, 10:41
Дорогу в микрорайоне Пироговском в Мытищах отремонтируют в ноябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сроки завершения работ сместились из-за задержки строительной смеси. Подрядчик уже приступил к финальной части ремонта дороги на Фабричной улице.

Решать вопрос по оперативной укладке асфальта в микрорайоне Пироговском приехали представители администрации городского округа Мытищи и государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор». Директор управления транспорта и дорожного хозяйства Арсений Сурояков и начальник территориального управления администрации округа Егор Бунтин пообщались с подрядной организацией и ответили на вопросы местных жителей.

Фабричная улица находится в региональной собственности. Вопрос по обустройству дороги больше двух недель не могли решить по вине поставщика. Асфальтовый завод своевременно не отгрузил смесь для ремонтных работ, но сейчас вопрос решен. Подрядчик уже укладывает на проезжей части искусственные неровности для снижения скорости транспортных средств. Завершить ремонт специалисты «Мосавтодора» планируют в течение недели.

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Мытищи Дороги Ремонтные работы
12 ноября 2024, 09:18
Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Волоколамске
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День сотрудника органов внутренних дел отметили в Волоколамске. На празднике наградили выдающихся представителей профессии.

Для виновников торжества организовали концерт. На нем наградили отличившихся сотрудников и ветеранов.

Почетные грамоты начальник ОМВД России по Волоколамскому округу Александр Аксенов вручил и победителям детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, принципиальности, мужества. И потому в органах внутренних дел служат и работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на профессионализм и преданность своему делу. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Творческие номера также подготовили местные вокалисты и танцоры.

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Праздники Награды МВД РФ Волоколамск

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