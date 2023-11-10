Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Слесарь Николай Бугаков из Балашихи — сотрудник с самый большим стажем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. В профессии он 40 лет. Недавно специалиста отметили на областном конкурсе «Лучший по профессии».
Николай Бугаков работает в компании «Балашихинские коммунальные системы». Он начинал с должности машиниста технологических насосов, а сейчас - слесарь аварийно-восстановительной службы 6-го разряда.
Николай контролирует работу всех котельных в микрорайоне Железнодорожный. Он первым выезжает на места аварий и делает все, чтобы в дома жителей скорее вернулись вода и тепло.
«Со временем менялись технологии. Мы учились, обучались. Сейчас уже современное оборудование. Мы реагируем на аварийные вызовы, выезжаем на место и все устраняем. Коллектив хороший, сплоченный, дружный. Все хорошо, жизнь удалась», - сказал Николай Бугаков.
Всего в организации «Балашихинские коммунальные системы» трудится свыше 500 сотрудников.
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