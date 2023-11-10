Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»

Личные вещи семьи Ленина представили на выставке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Новая выставка «Простые вещи» открылась в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Гости могут увидеть вещи, которыми пользовалась семья Владимира Ленина. Мероприятие продлится до 31 декабря.

Эта уникальная экспозиция предоставляет посетителям возможность увидеть не только посуду, которой пользовалась семья Владимира Ленина, но и посмотреть записную книгу домработницы, в которой отражены расходы на продукты питания за 1934 год. Записи в этой книге предоставляют почти полное представление о том, из каких продуктов состоял рацион семьи и позволяют проследить динамику цен в то время.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с планом квартиры Ульяновых в Кремле, а также посмотреть содержание комода и письменного стола Н. К. Крупской, а также личные вещи сестры Ленина - М. И. Ульяновой. Все эти предметы, которые окружали членов семьи Владимира Ильича, свидетельствуют о высоком социальном статусе их хозяев.

Среди них можно увидеть такие предметы, как произведенные на экспорт нитки Leningradtextil, металлический нумератор и английскую машинку для стрижки волос KOH-I-NOOR от фирмы S.Pearson&Co, а также радио-наушники и многое другое.

Выставка представляет фондовые предметы из коллекции музея-заповедника, которые относятся к 1920-м годам двадцатого века. В это время молодое советское государство активно проводило «борьбу за новый быт», затрагивающую все сферы повседневной жизни.

Идея заключалась в том, чтобы быт не стал основой гражданского интереса и не определял смысл жизни людей. Однако к концу 1920-х годов стало ясно, что задача перестройки быта на коллективных принципах в соответствии с коммунистической идеологией оказалась нереализуемой утопией.

Все подробности о выставке можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».