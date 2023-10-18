Следователи начали обыск в щелковской УК, у здания которого накануне сбили женщину
Следователи проводят обыск в управляющей компании в Щелкове, у здания которого накануне сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Представители ведомства изымают рабочую документацию и технику, а также проводят допросы сотрудников УК.
Жители Щелкова 17 октября собрались у здания УК «Паритет» на Космодемьянской улице и пожаловались на отсутствие отопления. Одну из собравшихся сбили на машине и переехали. Поначалу появилась информация о том, что это сделала сотрудница УК, но руководитель компании Рамазан Алидибиров заявил, что женщина не работала у них. СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Следственный комитет также возбудил дело из-за проблем с отоплением в Щелкове. После жалоб жителей следователи обошли дома и запросили в Госжилинспекции сведения о работе УК. Должностных лиц управляющей компании заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.