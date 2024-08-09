Слабовидящим жителям Одинцова напомнили об их избирательных правах

В преддверии грядущих выборов депутатов в Совет депутатов представители местных отделений Всероссийского общества слепых из Одинцова, Краснознаменска, Власихи, Волоколамска и Лотошино поучаствовали на просветительских встречах. Председатель территориальной избирательной комиссии города Одинцово Александр Игнатов рассказал о важности участия в голосовании людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Очень важно, чтобы данная категория граждан не чувствовала себя выключенными из избирательного процесса. На встрече мы обсудили ряд очень важных вопросов. Благодаря этому голосовать инвалидам по зрению будет намного легче», - поделился Александр Игнатов.

Самый обсуждаемый вопрос встречи - оборудование, которое поможет слабовидящим на избирательных участках в голосовании. Представители избирательной комиссии также провели инструктажи, в рамках которых объяснили участникам, как пользоваться специальными трафаретами для заполнения бюллетеней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».