«Сквозь года». Андрей Воробьев выразил соболезнования родным долголета Олега Ворслова из Солнечногорска

Выездная администрация в Лобне приняла более 40 человек

В Лобне провели выездную администрацию. Местные жители смогли задать интересующие вопросы профильным специалистам и представителям власти. На прием в микрорайоне Катюшки пришло более 40 человек.

«Вопрос был по лифтам. Часто ломаются, один день работают, три дня стоят. Я живу на 13-м этаже, и это очень неудобно, когда большой ломается, а мне нужен именно грузовой, потому что в маленький моя коляска не влезает. Обещали, что дадут там кому-то задание, на следующей неделе сказали, позвонят, лично начальник позвонит», - сообщил местный житель Сергей Соломатин.

Обратиться с вопросом, жалобой или предложением сегодня можно в социальных сетях, по телефону горячей линии единой диспетчерской службы, на портале «Добродел» или в чате управляющей компании. Однако многие предпочитают живое общение. Людям важно, что беседовать приходится не в кабинете администрации, а непосредственно в их районе, рядом с домом.

«На свой вопрос я ответ сейчас получила. Мои дальнейшие действия, что мне и нужно было. Потому что обычный рядовой человек, он очень теряется. А я обычный рядовой человек», - рассказала жительница Лобни Галина Иванькович.

Одновременно можно решить сразу несколько вопросов. Выездная администрация - это слаженная работа команды заместителей главы города, руководителей структур ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Записаться можно и к главе города, который также ведет прием.

«В любом случае, вопрос если не решается сию минуту, то он будет рассмотрен и решен в течение определенного срока. В зависимости от сложности вопроса. После каждой выездной администрации составляется протокол с определенными сроками, с ответственными и лицами, которые контролируют данный вопрос. Соответственно ни одно обращение жителей у нас не пропадет», - заявил замглавы округа Вадим Лебедев.

Жители могут не только проконсультироваться, но и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне. Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время, когда люди не заняты на работе. Главное, что для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, не нужно никуда ехать.

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