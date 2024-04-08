08 апреля 2024, 16:23

Скворцы вернулись в Подмосковье

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Комлесхоз Подмосковья сообщил о возвращении скворцов после зимовки. Жители региона уже слышат пение этих птиц.

Специалисты Наро-Фоминского лесничества предполагают, что заморозки больше не вернутся в Подмосковье. В этом лесничих убедили прилетевшие скворцы, с возвращением которых связано множество примет. По поведению этих очень чувствительных к перепадам давления и влажности пернатых в старые времена предугадывали изменения погоды.

Лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Природа Птицы
08 апреля 2024, 17:39
Родственников бойцов СВО из Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества
Freepik
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Жителям Московской области рассказали о случаях нового вида мошенничества, когда злоумышленники звонят родственникам военнослужащих и рассказывают историю о том, что их близкий якобы попал в плен. При этом они требуют перевести им крупную сумму на «выкуп» для его освобождения.

Цель такого манипулятивного действия заключается в том, чтобы обмануть жертву и заставить ее в панике принять необдуманные решения. Этот вид мошенничества основан на эмоциональном стрессе и тревоге за близких, которые испытывают семьи военнослужащих.

Во время разговора на заднем фоне иногда можно услышать крики о помощи или звуки борьбы - скорее всего, это имитация, которую используют злоумышленники, чтобы усилить тревогу и заставить жертву реагировать быстро и без размышлений.

В другом сценарии мошенники, выступая под видом волонтеров, сообщают, что солдат погиб, и для «транспортировки тела» на родину требуется большая сумма денег. Суть еще одной схемы заключается том, что близкий человек якобы ранен и требуется срочно перевести деньги на оплату лечения. Чтобы убедить людей в необходимости отправить деньги, мошенники могут использовать шокирующие фотографии ран, найденные в интернете.

Важно помнить, что при подобных звонках следует быть осторожным и сохранять спокойствие. Если есть возможность, свяжитесь с военнослужащим самостоятельно. Не сообщайте личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришел с незнакомого номера.

Если вы стали жертвой мошенников и передали им свои финансовые данные, срочно свяжитесь со своим банком и объясните произошедшее, а затем обратитесь в полицию с заявлением.

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Мошенничество
08 апреля 2024, 17:15
День человека с синдромом Дауна отметили в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Мероприятие, приуроченное к Дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации об аутизме, состоялось в Лобне. Встречу организовали в Доме культуры «Чайка».

Для юных гостей провели различные мастер-классы, где они могли проявить свои творческие способности. Детям нарисовали аквагрим, а также познакомили с ростовыми куклами.

Главным событием дня стал концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Сценические номера не оставили равнодушными ни одного зрителя.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе состоится День добрых дел. Он пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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Дети Лобня Концерты
08 апреля 2024, 16:38
Свыше 15 тысяч человек посетили праздник в честь Международного дня птиц в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздник «Пернатые в парках» прошел более чем в 80 парках Подмосковья. Его приурочики к Международному дню птиц. Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости парков поучаствоваи в экопрогулках с профессиональными орнитологами. Они рассказали об особенностях поведения птиц. Кроме того, в рамках праздник прошел конкурс скворечников и состоялась акция кормления пернатых. Для посетителей организовали фотовыставки, мастер-классы и многое другое.

\"На мероприятии состоялись мастер-классы по декорированию скворечников и созданию съедобных кормушек. Помимо этого, гости смогли освоить новые навыки, благодаря занятию по росписи фигурок птиц из гипса\", - рассказали в ведомстве.

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Птицы Парки
08 апреля 2024, 16:35
Производство новой линейки соусов запустили в Егорьевске
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Компания «Дарсил» из Егорьевска объявила о запуске новых брендов соусов Costa Caliente и Bravente. Продукция уже доступна в магазинах по всей России.

«По данным статистики, в Московской области за 2023 год произведено 44,9 тысячи тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% - от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Новая линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты. Приправы и соусы Bravente оценят любители итальянской кухни.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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Сельское хозяйство Егорьевск Продукты

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