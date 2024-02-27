Сквер «Защитников Москвы» в Лобне благоустроят с учетом пожеланий жителей

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников СВО из Балашихи.

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Сквер, расположенный на месте легендарного Лобненского рубежа, где в 1941 году началось контрнаступление Советской Армии, является символом мужества и стойкости. На его территории установлены мемориалы, посвященные защитникам Москвы, включая точную копию противотанкового рва и Сад победы в честь ветеранов. Инициатива благоустройства сквера нашла поддержку в министерстве благоустройства Московской области.

Жителей Лобни свои пожелания по поводу концепции благоустройства выскажут на общественных слушаниях. Так, горожане уже предложили создать в сквере охраняемую мемориальную зону, информационный павильон для туристов, парковки для автобусов, а также скамейки под навесами, качели, газоны, аллеи, детские площадки и фонтан.

Работы по обновлению сквера планируют начать уже в этом году.