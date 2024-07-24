24 июля 2024, 17:55

Сквер «Яблоневый сад» открыли после благоустройства в поселке Успенский

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В поселке Успенский городского округа Серебряные Пруды открыли для посещений сквер «Яблоневый сад». Здесь выполнили благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«По просьбам жителей сквер разбили на две части. В одной обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой - активную зону с площадками для игр в волейбол, футбол и баскетбол. Также установили столы для тенниса», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве отметили, что сквер «Яблоневый сад» является яркой изюминкой не только поселка Успенский, но и всего городского округа Серебряные Пруды. Цветущие деревья радуют жителей, а соседство с церковью придает чувство умиротворения.

В сквере выполнили санитарную очистку и высадили около 100 молодых плодовых деревьев. Обустроили детскую и спортивную зоны, создали смотровую площадку и места для тихого отдыха с качелями и лавками. Сеть тропинок существенно расширили, а на центральной площади установили небольшой фонтан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

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Благоустройство Серебряные пруды
24 июля 2024, 17:54
Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по благоустройству торговых объектов
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Городской округ Химки стал одним из лучших в Подмосковье по приведению в порядок объектов торговли вдоль вылетных магистралей. Такой результат озвучили на совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.

Совещание прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Масштабную реконструкцию торговых точек в регионе запустили в октябре прошлого года. В мае стартовал второй этап. Всего к нормативному состоянию приведут 1400 объектов вдоль вылетных магистралей. Общее количество торговых точек - более 50 тысяч.

На совещании подвели итоги масштабной реконструкции, и городской округ Химки занял третье место по качеству работ. Всего на территории муниципалитета расположены 104 торговых объекта вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. Необходимо привести в нормативное состояние 30 зданий. Работы проведены уже в 24.

В их числе и самый посещаемый комплекс по продаже строительных материалов - рынок на Ленинградском шоссе. Там заменили окна и панели на алюминиевые кассеты и витражи. Помимо этого, обновили внешний вид торгово-складского комплекса.

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Благоустройство Химки Торговля
24 июля 2024, 17:41
Школу в 5-м микрорайоне в Жуковском построят к сентябрю
Дмитрий Павлов
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В пятом микрорайоне в Жуковском продолжается строительство школы. По словам главы округа Бориса Аубакирова, в полном объеме завезли оборудование для обустройства пищеблока, заканчивается внутренняя отделка классов, а также началась сборка школьной мебели.

Также, по его словам, продолжается благоустройство прилегающей территории. Рядом со школой уже установили большую часть ограждения, по периметру строится тротуар.

Согласно проекту, школа откроется уже к 1 сентября. Четырехэтажное здание будет состоять из блоков начальной, основной и старшей школ. В учебном учреждении разместят учебные классы и помещения для «продленки», два спортивных и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовую. Отмечается, что в новом здании также будут учиться ребята из школы № 10.

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Школы Жуковский
24 июля 2024, 17:40
Минсельхозпрод Подмосковья: базу данных в сфере сельского хозяйства введут в России
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Базу данных об органическом сельском хозяйстве введут в России. Такое решение приняли на заседании профильных технических комитетов по стандартизации, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Как рассказали в министерстве, сбор статистических данных поможет увидеть актуальную картину состояния производства органической продукции в стране. На заседании также предложили внедрить такой механизм на территории Евразийского экономического союза.

После введения изменений аккредитованные органы начнут агрегировать, анализировать данные и собирать их в статистический массив.

«Так, в Минсельхозе России будет собрана вся актуальная информация по российскому органическому производству, что позволит вести актуальную и объективную статистику. Эти статические данные помогут отражать реальную картину в международных отчетах, что в дальнейшем упростит интеграцию сведений и обеспечит их достоверность в отношении России», - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов по количеству сертифицированных производителей органической продукции по результатам первого полугодия 2024 года.

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Сельское хозяйство
24 июля 2024, 17:39
Свыше 80 тысяч исследований на безопасность фруктов провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проверили более 81 тысяч исследований фруктов, ягод и бахчевых с начала года. С реализации сняли свыше 900 килограммов продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно проверяют продукты на содержание нитратов и других веществ. С начала года они взяли более 33 тысяч проб фруктов, ягод и бахчевых культур и провели 81,8 тысячи исследований. В результате с реализации сняли около 950 килограммов продукции.

Для проверки безопасности овощей и фруктов в Подмосковье работают государственные лаборатории, в том числе передвижные. В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли есть риск приобрести опасные для здоровья продукты, поэтому важно ходить за покупкамитолько в проверенные места.

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Сельское хозяйство Продукты

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