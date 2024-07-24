Сквер «Яблоневый сад» открыли после благоустройства в поселке Успенский

«По просьбам жителей сквер разбили на две части. В одной обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой - активную зону с площадками для игр в волейбол, футбол и баскетбол. Также установили столы для тенниса», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве отметили, что сквер «Яблоневый сад» является яркой изюминкой не только поселка Успенский, но и всего городского округа Серебряные Пруды. Цветущие деревья радуют жителей, а соседство с церковью придает чувство умиротворения.

В сквере выполнили санитарную очистку и высадили около 100 молодых плодовых деревьев. Обустроили детскую и спортивную зоны, создали смотровую площадку и места для тихого отдыха с качелями и лавками. Сеть тропинок существенно расширили, а на центральной площади установили небольшой фонтан.

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