Сквер вблизи Дворца культуры имени Воровского благоустроили в Раменском

Проект сквера разработали в 2022 году. Концепцию реконструкции обсудили с жителями. Новый сквер - это более трех тысяч квадратных метров вымощенных плиткой дорожек, современная система освещения, качели, садовые диваны и навесы со скамейками.

Общая площадь благоустройства составила 1,2 гектаров. Преобразить сквер помогла областная программа «Формирование комфортной городской среды».

«Многие из тех, кто приходит заниматься в Дворец культуры или просто будут прогуливаться в нашем сквере, получат удовольствие от такого благоустройства. Конечно, губернатор не оставляет без внимания и наших автомобилистов. Для тех, кто пользуется МЦД и автомобильным транспортом, предусмотрена перехватывающая парковка», - рассказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Стоянка рассчитана на 82 автомобиля. Ей смогут воспользоваться не только родители воспитанников Дворца культуры, но и жители Раменского, уезжающие со станции «Фабричная» в Москву. В сквере также высадили деревья и кустарники. Для маломобильных групп населения оборудовали тактильные полосы.

Руководители творческих коллективов планируют летом устраивать в сквере концерты и проводить мероприятия. С афишей можно будет ознакомиться здесь же: в сквере установили информационные щиты.

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