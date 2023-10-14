Сквер в Воскресенске благоустроили по поручению губернатора Воробьева

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Он подчеркнул, что впоследствии будет произведено асфальтирование пешеходных дорожек, соединяющих улицы Андреса и Комсомольскую. По словам Малкина, это очень удобно для местных жителей.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев посетил обновленный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Там обустроили новые лаборатории сборки и модернизации беспилотников.

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Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поделился подробностями визита Андрея Воробьева.

«По итогам этого визита был дан ряд поручений, многие из которых уже выполнены. Например, в сквере восстановлено уличное освещение, которое было повреждено при проведении коммунальных работ. Функционируют все фонари, полностью освещая всю территорию общественного пространства. Кроме того, обустроили пешеходные дорожки вокруг сквера, за исключением участка, где в настоящий момент осуществляется замена сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения», - сообщил Алексей Малкин.