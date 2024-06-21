21 июня 2024, 13:05

Сквер в поселке Фряново благоустроят в августе

Министерство благоустройства Московской области
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Сквер в поселке Фряново продолжает преображаться. На данный момент рабочие приступили к обустройству дорожно-тропиночной сети, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Согласно проекту, на территории появятся зоны для тихого и активного отдыха, сцена, игровые и спортивные площадки, а также зона для воркаута. Завершить благоустройство общественного пространства планируют в августе 2024 года. Напомним, работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Благоустройство Щелково
21 июня 2024, 14:17
Еще 4 новых автобуса вывели на маршруты в Химках
Администрация Химки г.о.
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Филиал «Мострансавто» № 8 в Химках получил четыре низкопольных автобуса ЛиАЗ 5292. Два уже определили на маршрут от станции Сходня. Другие курсируют между станциями Химки и МЦД Лобня, а также между МЦД Химки и больницей № 119.

Собрали новые транспортные средства в Подмосковье. Они вмещают до 100 человек. Автобусы оснащены современным оборудованием: климат-контролем, камерами видеонаблюдения, электронными табличками и валидаторами. Также жители могут заряжать в них электронные устройства.

«Ранее к нам поступали жалобы от жителей на нарушения расписания автобусов по этим направлениям. В связи с этим было принято решение увеличить автопарк. Новые автобусы уже начали перевозить пассажиров гостей и жителей нашего муниципалитета», - рассказал куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Александр Васильев.

Автобусы оборудованы для комфортного передвижения маломобильных граждан, организованы места для инвалидных колясок.

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Химки Автобусы
21 июня 2024, 14:09
Выборы в Совет депутатов Одинцовского округа пройдут 8 сентября
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Состав Совета депутатов Одинцовского округа обновится 8 сентября. Действующие депутаты единогласно поддержали дату предстоящих выборов.

Важное решение о назначении выборов нового состава совета в соответствии с законодательством обсудили на заседании в администрации округа. Это стало центральной темой повестки дня.

«Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Предлагается назначить выборы депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа на 8 сентября 2024 года», - отметил заместитель главы Одинцовского округа Роман Неретин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о высоком уровне доверия жителей к правительству по итогам выборов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Депутаты Выборы
21 июня 2024, 13:54
Швейное предприятие в Химках наладило производство одежды для новорожденных
Администрация Химки г.о.
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Новая линейка одежды для новорожденных появилась на швейном предприятии в Химках. Специалисты производят вещи из муслина — ткань долговечна и не мнется.

Швейное предприятие заработало в начале этого года. Там разрабатывали одежду для женщин всех возрастов.

«Сейчас мы расширили линейку - это детская одежда для новорожденных. Идеи рождаются каждый день одна за другой. Планируем в ближайшее время перевести все наши готовые коллекции в одну, которая будет называться Family look», - рассказал генеральный директор компании Андрей Карташов.

Компания по пошиву одежды находится только на старте пути, и объемы готовой продукции пока небольшие. Приобрести товар можно на известных маркетплейсах. Расширить производство предприятию помогут субсидии и поддержка от государства. Такую помощь ему готовы оказать в муниципальном казенном учреждении «Малый бизнес Химки».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одежда Химки Бизнес
21 июня 2024, 13:53
Врачи из 10 стран мира посетили форум акушеров-гинекологов в Подмосковье
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Научно-практическая конференция по акушерству и гинекологии прошла в МОНИИАГ. На ней обменялись опытом медики более чем из 10 стран, в том числе из Киргизии, Таджикистана, Армении, Узбекистана и других.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, конференцию посвятили памяти почетного жителя Подмосковья, врача и ученого академика Краснопольского. Ее посетили специалисты более чем из 10 стран и 78 регионов России.

Как рассказал директор учреждения Роман Шмаков, на конференции обсудили вопросы женского здоровья. Медики обменялись опытом по разработке общих стратегий диагностики, лечения, оценки и профилактике осложнений.

«В ней приняли участие не только акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, врачи общей практики, терапевты - в общей сложности представители 18 врачебных специальностей, которые будут интегрировать полученные знания в научную и ежедневную врачебную практику», - сказал он.

Организаторами мероприятия выступили подмосковный Минздрав, областная общественная организация акушеров-гинекологов, МОНИИАГ, а также областная общественная организация специалистов по патологии шейки матки и кольпоскопии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина

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