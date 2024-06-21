Сквер в поселке Фряново благоустроят в августе
Сквер в поселке Фряново продолжает преображаться. На данный момент рабочие приступили к обустройству дорожно-тропиночной сети, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Согласно проекту, на территории появятся зоны для тихого и активного отдыха, сцена, игровые и спортивные площадки, а также зона для воркаута. Завершить благоустройство общественного пространства планируют в августе 2024 года. Напомним, работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.
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