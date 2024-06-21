Сквер в поселке Фряново благоустроят в августе

«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Согласно проекту, на территории появятся зоны для тихого и активного отдыха, сцена, игровые и спортивные площадки, а также зона для воркаута. Завершить благоустройство общественного пространства планируют в августе 2024 года. Напомним, работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».