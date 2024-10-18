Сквер в исторической части Видного благоустроили в Ленинском округе

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Общая площадь сквера составляет четыре десятых гектара. После благоустройства на территории появились дорожки для прогулок, детская площадка и зона для отдыха.

«Наши архитекторы сделали этот проект по-настоящему уникальным. Они успешно соединили пространство для игр и деловую зону», - рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Кроме того, в сквере разместили фотографии лауреатов муниципалитета с QR-кодами, перейдя по которым можно узнать побольше об этих выдающихся людях.

Территория в 2023 году благодаря жителям округа стала победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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