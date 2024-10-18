18 октября 2024, 15:17

Сквер в исторической части Видного благоустроили в Ленинском округе

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Долгожданное открытие сквера «80-летия Ленинского района» состоялось в Видном. Обновленное общественное пространство расположено в исторической части города около здания многофункционального центра.

Общая площадь сквера составляет четыре десятых гектара. После благоустройства на территории появились дорожки для прогулок, детская площадка и зона для отдыха.

«Наши архитекторы сделали этот проект по-настоящему уникальным. Они успешно соединили пространство для игр и деловую зону», - рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Кроме того, в сквере разместили фотографии лауреатов муниципалитета с QR-кодами, перейдя по которым можно узнать побольше об этих выдающихся людях.

Территория в 2023 году благодаря жителям округа стала победителем голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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Благоустройство Строительство Ленинский округ
18 октября 2024, 16:07
Администрация Реутова проверила качество питания в школе № 5
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Качество школьного питания оценила заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина. В проверке также поучаствовали родители учащихся школы № 5.

Специалисты продегустировали завтрак в школьной столовой. Единое меню действует во всех образовательных учреждениях Московской области. Его обновляют раз в полгода.

«Сегодняшняя дегустация одна из тех, что проходит еженедельно в каждой школе Подмосковья уже не один год. Родители кооперируются в группы по несколько человек и записываются на посещение школьной столовой. На этот раз мы с другими сотрудниками администрации присоединились к ним. В этой столовой еда вкуснее, чем домашняя», - поделилась Ольга Репина.

Отметим, что все родители школьников могут влиять на меню в столовых школ. В Подмосковье действует проект «Родительский контроль». Также обращения по поводу качества еды принимают через портал «Добродел» и чат-бот «Школьное питание в Подмосковье».

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Питание Реутов Школьники
18 октября 2024, 16:06
Новую дорогу построили в поселке Малаховка
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По просьбе жителей в поселке Малаховка появилась дорога. Ее длина составила более 200 метров. Теперь людям будет комфортнее подъезжать к своим домам.

Новая дорога идет параллельно ЖК «Малаховский квартал». Сейчас начали оформлять необходимую документацию.

«На одной из встреч в формате выездной администрации, которая прошла в школе № 52, ко мне обратились жители ЖК „Малаховский квартал“ с просьбой обустроить дорогу, идущую параллельно жилому комплексу. В ходе осмотра территории и общения с жителями ЖК выяснилось, что данная территория в соответствии с данными публичной кадастровой карты не являлась объектом дорожного хозяйства, но использовалась жителями комплекса для подъезда к своим домам», - прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Специалисты уже завершили все работы. Провести их получилось за счет экономии денежных средств, образованной в результате проведенных в 2024 году аукционов на ремонт и реконструкцию объектов дорожного хозяйства.

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Люберцы Дороги
18 октября 2024, 15:57
Котельную в селе Хотеичи построят в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство котельной в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа. Проект реализуется в рамках модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Застройщик — компания «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево».

Сейчас энергообъект готов на 50%, рабочие монтируют внутренние инженерные сети. Котельная будет блочно-модульного типа с независимой системой отопления на природном газе. Его мощность составит 0,4 МВт.

При максимальной нагрузке будет работать один котловой блок, второй - резервный. В случае аварии котельная обеспечит 0,14 МВт тепла. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Орехово-Зуево
18 октября 2024, 15:37
Команда Подмосковья победила на всероссийском детском экологическом форуме
Фонд поддержки экологических инициатив «Компас».
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Победителем Всероссийского детского экологического форума в Челябинске стала команда Подмосковья. Школьники из городских округов Пушкино и Домодедово выступили с цифровым образовательным проектом «Экобум. Эффект бабочки».

Форум объединил школьников из разных городов Россиии, которые представили свои разработки в сфере экологии. Это победители экологических олимпиад, конкурсов, участники проектов и акций.

В команду Подмосковья вошли школьники из Пушкино и Домодедова. Ребята представили свою программу в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» и выиграли.

«Победы на форуме для подмосковных школьников стали уже традицией. В прошлом году они стали лучшими в номинации „Заповедная наука“, теперь выиграли в не менее интересном состязании. Поздравляем ребят!» - отметил исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Челябинск Школьники Город Домодедово Пушкино Экология конкурсы

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