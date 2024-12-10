Сквер у театра «Огниво» имени Железкина в Мытищах украсили 23 снеговика

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За победу боролись 45 «скульпторов» разных возрастов со всего городского округа Мытищи. Горожане выбрали трех фаворитов. Приз зрительских симпатий в интернет-голосовании получил «Снежик-добряк». Гости сквера отдали предпочтение «Кибер-семье», а сам театр «Огниво» имени Станислава Железкина отметил «Парижанку».

Все участники творческого конкурса получили памятные призы. Насладиться выставкой снеговиков можно до конца зимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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