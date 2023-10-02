Сквер у Дома культуры имени Воровского благоустроили в Раменском

Читайте нас в:

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в зоне отдыха установили удобные скамейки, качели и навесы. На территории сквера обустроили пешеходную аллею с центральной зеленой зоной и установили камеры видеонаблюдения и систему освещения.

«Это двенадцатый сквер, благоустроенный в этом году по программе обустройства зон отдыха в шаговой доступности. Всего в планах на 2023 год 16 таких территорий. Оставшиеся четыре будут открыты до конца осени», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В сквере также высадили деревья и кустарники, а в ближайшее время там появится новая мебель: садовые диваны, урны, навесы со скамейками. Для гостей также доступна парковка и тактильные полосы для инвалидов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».