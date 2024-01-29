Сквер с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке стал многофункциональной зоной отдыха после реконструкции
Сквер с памятником «Павшим за Родину» преобразили в Кубинке под Одинцовом в 2022 году. Реконструкцию провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере уложили тротуарную плитку контрастных цветов, проложили пешеходные дорожки, а на Наро-Фоминском шоссе установили автобусную остановку.
«Площадь служит зоной для проведения культурно-массовых мероприятий и является местом встреч и отдыха жителей. После реконструкции территория превратилась в многофункциональную зону отдыха для жителей близлежащих кварталов», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.
На территории появились цветники, парковая мебель и освещение.
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