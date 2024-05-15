Сквер с обелиском благоустроили в деревне Жуковка
Завершилось озеленение сквера в деревне Жуковка, где стоит памятник-обелиск погибшим землякам. На территории установили новые лавочки из массива дуба и флагштоки.
Основные работы по благоустройству в сквере провели в конце прошло года по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Здесь отремонтировали стелу памятника и облицевали ее плитами из гранита. Придать ухоженный вид помогли рулонные газоны, расстелившиеся по всей территории сквера и обновленные пешеходные дорожки. Сейчас же завершили работу по высадке деревьев.
«С наступлением теплой погоды в грунт высадили многолетние цветы и более 200 кустарников. Также до конца весны подрядная организация смонтирует перед обелиском информационные стенды, основания для них уже готовы. По результатам благоустройства нам удалось выполнить две задачи - сохранить традиции, концепцию места памяти и в то же время создать современное, уютное пространство для тихого отдыха», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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