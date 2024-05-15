Сквер с обелиском благоустроили в деревне Жуковка

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Школу № 2 капитально отремонтируют в Домодедове по президентской программе. Там установят новую мебель и оборудование, обновят фасад и кровлю. открыть учреждение планируют к 1 сентября.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, готовность работ уже превысила 40%. Там обновят кровлю, фасад, входные группы, а также заменят коммуникации.

«На площадке 80 рабочих и две единицы техники. Ведется монтаж внутренних перегородок, устройство пола и штукатурные работы, монтаж систем электроснабжения и освещения, устройство слаботочных систем и фасада. Работы в графике», - рассказали в министерстве.

В здании установят новые окна, обновят потолки и полы, а также отремонтируют лестницы, а в санузлах появится новая сантехника. На территории появятся места для занятий спортом и игр.

Учреждение основали в 1956 году, ее площадь составляет 7,6 тысячи квадратных метров.

Всего к 1 сентября в регионе отремонтируют 41 школу и 23 детских сада.

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