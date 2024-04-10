Сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный Балашихи благоустроят к 9 Мая

Рабочие обновили пешеходные дорожки, установили фонари и скамейки. Привели в порядок мемориальный комплекс на территории сквера. На памятнике добавили плиты с именами участников Великой Отечественной войны и героев Советского союза, которые жили или родились в Железнодорожном.

«Основную часть работ здесь проводили осенью, с наступлением весны необходимо дополнительно высадить цветы и кустарники. Договорились с подрядной организацией, чтобы сквер был полностью готов к 9 Мая. И в День Победы здесь пройдут праздничные мероприятия», - сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Сквер в Железнодорожном появился к 20-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник на территории открыли в 1975 году.

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