Сквер по проспекту Ленина в Балашихе благоустроят в следующем году
Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер по проспекту Ленина в Балашихе набрал наибольшее количество голосов в своем муниципалитете и будет обновлен в следующем году.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения опроса. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрали 53. Работы планируем начать в следующем году», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
За благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 50 тысяч.
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