24 мая 2024, 21:20

Сквер около предприятия в Мытищах преобразят после реконструкции

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сквер около Особого конструкторского бюро кабельной промышленности в Мытищах реконструируют. В планах — организация зоны отдыха, обновление парковки, а также установка стелы в честь истории предприятия.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и представители «Управления благоустройства» обсудили с сотрудниками Особого конструкторского бюро кабельной промышленности планы по обновлению прилегающего сквера.

«Пешеходная зона пользуется большой популярностью у жителей, поэтому мы хотим благоустроить ее в соответствии с современными стандартами», - отметил Олег Сотник.

Проект реконструкции включает организацию зоны отдыха со скамейками и торшерным освещением. Также по просьбе сотрудников предприятия будет проработана схема движения и парковок на территории бюро. Руководство «ОКБ КП» планирует установить стелу в честь истории и традиций предприятия.

Работы по благоустройству сквера начнутся в середине июня и завершатся до конца третьего квартала 2024 года.

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Благоустройство Мытищи
24 мая 2024, 21:54
Незаконные постройки демонтируют в поселке Мебельной фабрики в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи планируется снос самовольно возведенных построек. Администрация округа добилась решения суда о демонтаже незаконных строений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелец построек использовал земельный участок не по назначению. Мытищинский городской суд признал договор аренды участка недействительным.

В ближайшее время незаконные строения будут демонтированы, а земельный участок вернется в собственность муниципалитета.

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Мытищи
24 мая 2024, 21:34
Уникальный центр помощи семьям открылся в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В торговом центре «Июнь» в Мытищах состоялось торжественное открытие новаторского центра поддержки семей «Помогатор». Этот проект стал первым подобным проектом в России.

Инициатором проекта «Социально-терапевтический пункт Помогатор» выступила Наталья Каральская, заместитель руководителя центра «Мытищинский», которая одержала победу в конкурсе благотворительного фонда «Территория тепла».

Цель «Помогатора» - предоставить надежную поддержку в преодолении жизненных трудностей и сократить число социальных сирот в обществе.

Проект ориентирован на помощь самым маленьким гражданам - детям до четырех лет, предлагая многодетным семьям и одиноким матерям доступ к психолого-педагогической, юридической и социальной поддержке.

«С учетом того, что 2024 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, особенно приятно видеть реализацию таких уникальных проектов в нашем регионе именно сейчас. Эти инициативы делают наш мир теплее и добрее», - подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме того, функционирует программа «Социальная бабушка», в которую вошли активные жители и волонтеры города. В рамках этой программы был проведен строгий отбор, в результате которого десять женщин старшего поколения были выбраны для участия.

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Мытищи
24 мая 2024, 21:13
Более 100 загородных лагерей в Подмосковье примут детей этим летом
Телеканал «360»
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Лето не за горами, а это значит, что детские оздоровительные лагеря готовы принять юных воспитанников и создать им все условия для качественного отдыха. Какой досуг подготовлен для маленьких жителей Подмосковья и, как родителям выбрать лагерь, рассказала начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития Министерства социального развития Московской области Наталья Украинцева в интервью Анне Балуевой на 360.ru.

Московская область входит в пятерку регионов с самым большим количеством загородных лагерей. Подмосковье занимает вторую строчку рейтинга, а обгоняет его область лишь Татарстан.

«У нас 105 загородных лагерей, которые в этом году примут порядка 100 тысяч детей за все лето. Лагеря расположены не во всех городах, в 26 городских округах эти лагеря расположены, но охват будет именно такой», - рассказала Наталья Украинцева.

В регионе также предусмотрен большой спектр услуг для многодетных семей и семей с низким доходом - им выделяют бесплатные путевки в лагеря. Кроме того, для многодетных родителей предусмотрена компенсация путевки, причем, чем ниже доход - тем выше размер компенсации. Для получения компенсации необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется в течение семи дней.

Кроме того, на территории Московской области особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции. Для них предусмотрена отдельная программа.

«Эта программа уже второй год. Она успешно достаточно в прошлом году взяла старт. Мы выделили лагерь отдельный - лагерь „Литвиново“. Этот лагерь в прошлом году вошел в десятку лучших в Российской Федерации. Он принимает детей участников СВО - это три тысячи детей за лето», - поделилась Наталья Украинцева.

Также популярны среди семей с низкими доходами и семей из семейных центров путевки на море. Уже 26 мая первая смена детей отправится поездом в Анапу и Геленджик. При этом летний отдых полностью оплачивается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в Подмосковье. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям, чьи отцы находятся в зоне СВО.

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Отдых Дети
24 мая 2024, 20:36
Выпускники школы из Люберец на последнем звонке подарили учительнице собаку
Телеканал «360»
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Выпускники 11Б класса школы № 54 в Люберцах исполнили заветную мечту любимой классной руководительницы Виктории Золотаревой. Во время церемонии последнего звонка они подарили ей собаку, о которой она давно мечтала.

Перед последним звонком ребята взяли у своего учителя интервью, в котором спросили, о чем она мечтает.

«Ну, наверное, я мечтала, чтобы у меня был дом. Эта мечта сбылась. Чтобы был любимый любящий муж. Тоже сбылась. Дети? Дети есть. Так как я жила на севере, мне так хотелось собаку большую, но там не было возможности ее завести», - поделилась учительница.

Ученики решили не оставаться в стороне и порадовать преподавателя на последнем звонке.

«Ну, сначала были сомнения, на счет собаки. Потому что это ответственный подарок. Каждый должен сам к этому прийти. Но, мы знаем, что Виктория сама хотела собаку, именно такой породы. Поэтому мы решили, что осуществим эту мечту в наш последний год», - рассказала выпускница Алеся Петракова.

Помимо учеников и родителей, в этом мероприятии участвовала и директор школы Елена Михайловна. Чистокровную немецкую овчарку назвали Агашей. Она предоставила все условия для предварительной «засады» Агаши, а также приготовила учителю еще один сюрприз. Виктория Золотарева станет классным руководителем пятого класса.

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Люберцы Дети Школы Учителя

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