Сквер около предприятия в Мытищах преобразят после реконструкции

Лето не за горами, а это значит, что детские оздоровительные лагеря готовы принять юных воспитанников и создать им все условия для качественного отдыха. Какой досуг подготовлен для маленьких жителей Подмосковья и, как родителям выбрать лагерь, рассказала начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития Министерства социального развития Московской области Наталья Украинцева в интервью Анне Балуевой на 360.ru.

Московская область входит в пятерку регионов с самым большим количеством загородных лагерей. Подмосковье занимает вторую строчку рейтинга, а обгоняет его область лишь Татарстан.

«У нас 105 загородных лагерей, которые в этом году примут порядка 100 тысяч детей за все лето. Лагеря расположены не во всех городах, в 26 городских округах эти лагеря расположены, но охват будет именно такой», - рассказала Наталья Украинцева.

В регионе также предусмотрен большой спектр услуг для многодетных семей и семей с низким доходом - им выделяют бесплатные путевки в лагеря. Кроме того, для многодетных родителей предусмотрена компенсация путевки, причем, чем ниже доход - тем выше размер компенсации. Для получения компенсации необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется в течение семи дней.

Кроме того, на территории Московской области особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции. Для них предусмотрена отдельная программа.

«Эта программа уже второй год. Она успешно достаточно в прошлом году взяла старт. Мы выделили лагерь отдельный - лагерь „Литвиново“. Этот лагерь в прошлом году вошел в десятку лучших в Российской Федерации. Он принимает детей участников СВО - это три тысячи детей за лето», - поделилась Наталья Украинцева.

Также популярны среди семей с низкими доходами и семей из семейных центров путевки на море. Уже 26 мая первая смена детей отправится поездом в Анапу и Геленджик. При этом летний отдых полностью оплачивается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в Подмосковье. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям, чьи отцы находятся в зоне СВО.

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