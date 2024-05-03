Сквер на Пролетарской улице в Балашихе благоустроят в 2024 году

Площадку для преображения выбрали жители округа на портале «Добродел». Территорию на улице Пролетарской приведут в порядок. Здесь обновят плитку, установят фонари, скамейки и урны.

«Комплексное благоустройство этого сквера позволит выполнить общую архитектурно-планировочную организацию территории от станции Железнодорожная к центру микрорайона, обеспечив хорошие условия для пешеходов, прогулок с детьми и отдыха», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Благоустраивают общественные пространства в округе по муниципальной и федеральной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Так, в прошлом году в Балашихе обновили Бульвар цветов. Там установили сухой фонтан, спортивные и детские площадки, высадили цветы и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».