Сквер на Пролетарской улице в Балашихе благоустроят в 2024 году
Сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе благоустроят этим летом. Он станет продолжением Бульвара цветов, который построили в 2023 году.
Площадку для преображения выбрали жители округа на портале «Добродел». Территорию на улице Пролетарской приведут в порядок. Здесь обновят плитку, установят фонари, скамейки и урны.
«Комплексное благоустройство этого сквера позволит выполнить общую архитектурно-планировочную организацию территории от станции Железнодорожная к центру микрорайона, обеспечив хорошие условия для пешеходов, прогулок с детьми и отдыха», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.
Благоустраивают общественные пространства в округе по муниципальной и федеральной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Так, в прошлом году в Балашихе обновили Бульвар цветов. Там установили сухой фонтан, спортивные и детские площадки, высадили цветы и кустарники.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.
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