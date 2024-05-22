Сквер на Профсоюзной улице благоустроят в Егорьевске в 2025 году

Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах» на выставке «Россия» на ВДНХ. В нем примут участие все 89 регионов страны, каждый из которых представит свой оригинальный взгляд на будущее.

Фестиваль проходит в рамках выставки «Россия» и продлится до 8 июля. На нем проведут мастер-класс, лекции, выступления и показы. В его рамках также проведут голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, представители региона создали ландшафтную композицию «Зеленые горизонты». В ней использовали только растения из питомников области. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде. Так, высадка растений с большими корневыми системами помогает удерживать и фильтровать осадки. Эти технологии уже применили при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Бересневой, главная идея в использовании природы на пользу городских пространств.

«По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения, ведь они любят влажность. В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность», - сказала она.