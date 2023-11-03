Сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС благоустроили в Лобне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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В центре сквера находится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он был установлен в год 30-летия самой масштабной техногенной катастрофы. Место выбрано не случайно. В микрорайоне Москвич жили сотрудники треста «Центроэнергомонтаж», многие из которых отправились на помощь коллегам в первый день после аварии. У мемориала каждый год проводят памятные мероприятия.

Сквер находится на пересечении оживленных улиц города, поэтому все привычные пешеходные маршруты проектировщики сохранили. В дополнение к взрослым деревьям и кустарникам высадили новые - лиственные и хвойные, а клумбы украсили розы.

«Сквер в этом году благоустроен, сегодня мы увидели, что он полностью готов радовать наших горожан своим удобством для прогулок и посещений. Прикладываем все усилия, реализовывая программу губернатора Московской области по комфортной среде. Активно продолжаем эту работу, чтобы жителям жилось комфортно и безопасно», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Лобня Дмитрий Чистяков.

Напомним, в 2024 году в Лобне также реконструируют Центральный парк культуры и отдыха.