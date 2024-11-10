Сквер имени Журавлева в Дубне обустроят к Новому году
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обошел строительную площадку сквера имени Павла Журавлева. Работы здесь должны завершить к Новому году.
Плановый обход руководитель муниципалитета Максим Тихомиров начал с осмотра будущего фонтана, он будет комбинированным, его больше всего ждут местные жители. В сквере имени Павла Журавлева уже построили велосипедную дорожку, ее выполнили из красного асфальта.
«Уже завершают работы по укладке и мощению основных дорожек, сейчас идут малые тротуары. Несколько дней уйдет на стыковку швов дорог», - сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В сквере уже подготовили основание под шахматные столы, детскую игровую площадку и небольшое футбольное поле. К концу следующей недели подрядчик установит опоры освещения.
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