Сквер благоустроили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, сквер преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На территории сквера установили сцену, качели и детскую площадку, а также провели озеленение, обновили тротуарную плитку и освещение.

«Благодаря программе по обустройству небольших зеленых зон в шаговой доступности в Лобне появился уютный благоустроенный сквер. Мы надеемся, что местные жители будут с удовольствием там проводить свободное время», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии восточного дублера МКАД и Пироговской хорды до конца года.

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