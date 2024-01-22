22 января 2024, 10:08

Сквер благоустроили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Министерство благоустройства Московской области
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Сквер на Текстильной улице в микрорайоне Красная поляна благоустроили в Лобне в 2023 году. Там появилась площадка для проведения мероприятий со сценой, городские качели и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, сквер преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На территории сквера установили сцену, качели и детскую площадку, а также провели озеленение, обновили тротуарную плитку и освещение.

«Благодаря программе по обустройству небольших зеленых зон в шаговой доступности в Лобне появился уютный благоустроенный сквер. Мы надеемся, что местные жители будут с удовольствием там проводить свободное время», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии восточного дублера МКАД и Пироговской хорды до конца года.

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Благоустройство Лобня
22 января 2024, 09:36
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 22 января
Минтранс МО
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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в понедельник. В Минтрансе региона рассказали, что на магистралях и шоссе находятся более 672 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе. Есть пробки и на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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Пробки Дороги
21 января 2024, 19:56
Хоккейная команда «Балашиха» заняла 3-е место на Кубке олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина
Елизавета Приймак
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Хоккейный турнир на кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина завершился в Балашихе. Первое и второе места заняли команды из Москвы, а третьего места удостоились спортсмены «Балашихи».

Традиционный турнир проходил в Московской области в 13-й раз. Финальным матчем в этом году стало противостояние команд из Москвы «Спартак» и «Созвездие». Оно завершилось со счетом 11:1. Третье место удалось занять команде «Балашиха», которая обошла «Витязя» из Подольска.

Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин поздравил юных хоккеистов с победой и поблагодарил за участие.

«Хочу в первую очередь поздравить команды, которые сегодня завоевали призы. И мне кажется, что этот успех может осуществить другой клуб или другие команды. Большое всем спасибо, до встречи в следующем году», - сказал Юрий Ляпкин на церемонии закрытия турнира.

После окончания соревнований состоялось торжественное награждение призеров. В турнире принимали участие юноши 2013 года рождения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Он отметил, что за последние пять лет удалось обновить 50 объектов. Работы по строительству новых стадионов и площадок продолжатся.

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Спортсмены Хоккей Балашиха
21 января 2024, 18:26
Спасатели вытащили собаку из смертельной ловушки в Подмосковье
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Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли лабрадору, который провалился в канализационный колодец с ледяной водой в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Спасательная операция прошла вечером 20 января в Богородском городском округе. Женщина вышла на прогулку с псом. В какой-то момент он провалился в люк на четырехметровую глубину. Хозяйка не смогла самостоятельно вызволить питомца и обратилась к спасателям.

Специалисты оперативно прибыли на место и установили, что канализационный колодец наполовину заполнен водой. Один из спасателей спустился на дно в гидрокостюме и обвязал собаку веревкой. Животное подняли наверх и передали хозяйке. Женщина поблагодарила сотрудников «Мособлпожспаса» за спасение любимца.

В Нижневартовске спасли вмерзшего в сугроб пса , у которого не было лап. Предположительно, собаку сбили на трассе. Местные жители не дали ей погибнуть и отвезли в ветеринарную клинику.

Спасатели Собаки Животные Богородский
21 января 2024, 16:49
«Подмосковье развивается, все супер!». Илья Авербух — о достижениях региона
Телеканал «360»
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День туризма и спорта проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух посетил стенд Московской области и поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что регион продолжает активно развиваться.

Илья Авербух посещает стенд Подмосковья во второй раз. Первый визит он совершил в прошлом году - 4 ноября.

«Я сейчас как частный гость, я не приходил ни на какие мероприятия. Мы просто с семьей посещаем выставку, и это замечательно», - поделился Илья Авербух.

Сегодня на выставке «Россия» отмечают День туризма и спорта. Ранее Московскую область признали самым спортивным регионом России. Илья Авербух является участником масштабного проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого на территории области открыты ярмарки и базары, а также проводятся различные спортивные мероприятия.

«Мы, участники проекта „Зима в Подмосковье“, счастливы, потому что даже отсюда сейчас я поеду, еще у нас будет одно сегодня заключительное выступление. В общем, символично, что вы меня здесь поймали. Так что действительно Подмосковье развивается, инфраструктура развивается, все супер!», - подытожил Илья Авербух.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Илья Авербух Выставка-форум «Россия»

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