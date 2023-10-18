Сквер 75-летия Победы благоустроили в Воскресенске

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Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сквер в Воскресенске стал один из 16-ти мест, где в этом году проведут работы.

«Основные работы тут закончены, пространство открыли для использования. Нам осталось завершить работы на трех территориях: в Щелково, Одинцово и деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Таким образом, программа этого года по обновлению скверов практически выполнена», - сказал министр.

Сквер находится вблизи Фетровой фабрики, созданной в 1891 году. Концепция благоустройства была связана с историей предприятия, которое поставляло на фронт свои изделия в годы Великой Отечественной войны. Многие сотрудники отправились на передовую - в их память был создан монумент.

Территорию сквера поделили на мемориальную и прогулочную зоны. Там отремонтировали памятник и сделали удобных подход к нему. В ближайшее время там установят скамейки, урны, качели, а также установят сцену, систему освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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