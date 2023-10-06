Складской комплекс компании «Машины сладости» откроют в Егорьевске этой осенью
Первый этап строительства складского комплекса компании «Машины сладости» завершится к концу октября. Рабочие уже возвели основное здание и очистные сооружения, подвели коммуникации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на всероссийской премии «Экспортер года».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающей территории и внутренней отделкой помещений.
«Здесь будет пять корпусов для хранения готовой продукции и сырья. Каждый корпус будет по семь тысяч квадратных метров. Производственных корпусов будет четыре, каждый - по 14 тысяч квадратных метров», - рассказал генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.
Зимой компания уже начнет набирать штат.
«Поддержка оказывается немаленькая: губернатор, правительство, администрация округа прикладывают все усилия, чтобы как-то облегчить поставленную задачу», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.