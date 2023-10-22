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По данным издания, пропажу заметили в минувшую пятницу в складском помещении в парке «Патриот», который расположен в городе Кубинка Одинцовского городского округа. Работники учебного центра рассказали журналистам, что склад охраняли сотрудники концерна, а в самом здании работают системы видеонаблюдения. При этом двери склада не запираются.

Предположительно, злоумышленники достали прицелы, а пустые коробки из-под них оставили на месте, чтобы никто не заметил преступления.

Пока неизвестно, когда именно произошла кража прицелов, так как последний раз инвентаризацию проводили в июле 2022 года. Ущерб также подсчитать не смогли, но его размер может превышать миллион рублей. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее росгвардейцы задержали двух мужчин, которых заподозрили в краже обуви из магазина в Мытищах. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия по сигналу тревожной кнопки.