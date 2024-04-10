Склад для хранения овощей, сладостей и молока построили в Ступине

Строить здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров начали в сентябре 2020 года. На складе организована стеллажная система хранения в шесть ярусов, а также предусмотрены зоны с разными температурными режимами.

Склад позволяет хранить цельное и сгущенное молоко, сыры, творог, йогурты, овощи и фрукты, шоколад, вафельные торты и другую кондитерскую продукцию, а также кокосовую стружку, арахисовую муку и другое сырье для производства продуктов питания.

Застройщик - компания «Диал групп Лоджистик».

Волоколамская «Ферма М2» выиграла в одной из номинаций национального органического конкурса. В нем приняли участие свыше 160 тысяч человек, победителей определили путем голосования.

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