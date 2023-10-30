Склад для хранения отделочных материалов построили в Солнечногорске
Склад для хранения отделочных материалов построили под Солнечногорском. Его возвели на территории действующего предприятия «СК Старопетровское». Новое здание предназначено для хранения готовой продукции компании.
Проект сопровождал центр содействия строительству при правительстве Московской области. Объем инвестиций составил 40 миллионов рублей. Новый склад компании «СК Старопетровское» позволил создать дополнительно четыре рабочих места.
Компания «СК Старопетровское» более 10 лет торгует испанскими клинкерными ступенями и стеклянной мозаикой. Сегодня предприятие является поставщиком многих строительных магазинов в России, Казахстане и Белоруссии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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