Склад для хранения картофеля и свеклы построят в Коломне

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в новом здании площадью более 1,2 тысячи квадратных метров будут хранить свеклу и картофель. Собранные овощи перед фасовкой и упаковкой будут мыть и сортировать, отбирая качественные плоды.

Чтобы свекла и картошка лучше хранились, склад оборудуют системой вентиляции, которая создаст необходимый микроклимат. Реализация проекта принесет городскому округу еще 11 рабочих мест.

Реализовать задуманное инвестору поможет Центр содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.

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