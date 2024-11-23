Скейт-площадку в поселке Селятино модернизируют в 2025 году

Главный участок канализационного коллектора, который проходит вдоль Екатерининского канала, капитально ремонтируют в Солнечногорске. Подрядчик проложил уже более километра труб, осталось порядка двухсот метров. По окончании работ качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тысяч жителей.

Это самый аварийный участок с высокой степенью износа. На время проведения работ водоотведение организовано по временной трассе. Старые трубы заменяются на гофрированные в железобетонном футляре для защиты от механических повреждений. Прокладка осуществляется методом микротоннелирования - современной бестраншейной технологией. Это позволило сохранить зеленые насаждения и избежать перекрытия части Тимоновского шоссе.

Кроме капитального ремонта трассы, подрядчик «Стайл групп» установит новые колодцы и проведет благоустройство территории. Ремонт коллектора поможет решить проблему попадания сточных вод в подвалы жилых домов на улицах Набережной, Красной, Рабочей и на рельеф Екатерининского канала. Это значительно улучшит экологическую ситуацию как в городе, так и в реках Сестра, Дубна и Волга.

Ход работ проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Оценил ход капитального ремонта одного из ключевых городских объектов - коллектора водоотведения. Это наиболее проблемный участок сети, который давно требует серьезного обновления. Заменено уже более километра труб на современные гофрированные материалы, которые будут надежно служить долгие годы. Благодарю жителей за понимание и терпение! Мы движемся к тому, чтобы Солнечногорск стал еще более комфортным и экологичным городом», - отметил Константин Михальков.

В настоящее время администрация сотрудничает с региональным министерством ЖКХ для ремонта еще около двух километров коллектора до очистных сооружений в рамках государственной программы.

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