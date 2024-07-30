Скейт-площадку торжественно откроют 1 сентября в Серпухове

Подрядчик готовит фундамент для бетонирования. Седьмого августа он приступит к укладке асфальта. В проекте также предусмотрена установка ограждения на пуле и плазе. Площадь скейт-парка - около 800 метров, а памп-трека - более 500 квадратных метров. Все работы идут по графику.

Пространство для экстремальных видов в Серпухове создано для того, чтобы повысить уровень катания. Рейлы, боксы, пул и разгонная плаза в этом помогут.

Работы на второй площадке также близятся к завершению. Уже готово основание под памп-трек. Помимо строительства самого пространства, подрядчик благоустроит территорию спортивного комплекса: высадит малые архитектурные формы, поставит скамейки, урны, велопарковки и информационные стенды.

«Это будет самый современный и функциональный скейт-парк в муниципалитете, где дети смогут развивать свои спортивные навыки и проводить свободное время с пользой. Новый объект станет местом отдыха для молодежи и подарит им массу позитивных эмоций», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

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