Скейт-парк и хоккейную коробку отремонтируют в поселке Горки-10 в 2024 году
Скейт-парк, хоккейную коробку и фотозону обновят в поселке Горки-10 в Одинцовском округе. Работы по благоустройству начнутся уже в июне.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал территорию поселка Горки-10 и обсудил с жителями предстоящее благоустройство.
Первым делом рабочие займутся хоккейной коробкой: заменят покрытие, поставят новые борта и ограждающие сетки. Затем приступят к обновлению скейт-площадки и ремонту фотозоны «Я люблю Горки-10».
«Все должно быть приведено к одному стандарту. Мы уже отсюда выйдем с полноценным законченным ремонтом по комплексу. И уже на 10 ближайших лет, я уверен, этого будет достаточно. Работы по благоустройству начнутся в июне и должны быть закончены к концу июля», - отметил Андрей Иванов.
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