Скатную кровлю жилого дома на Советской улице отремонтирую в Солнечногорске
Ремонт скатной кровли продолжается в жилом доме № 5/15 на Советской улице в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации отремонтировали ее на 60%.
Узнать адреса домов, где будет проводиться капитальный ремонт можно на интерактивной карте Фонда капремонта.
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В Солнечногорске успешно реализуют региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов. Эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта» тщательно контролируют соблюдение строительных норм и правил.
«Многоэтажка в центре Солнечногорска возведена в 1955 году. Рабочие полностью обновят здесь не только кровлю, но и фасад здания. В нынешнем году в муниципалитете капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах, из них в 32 заменят кровлю», - прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Владимир Щур.