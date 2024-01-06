СК РФ указал на чрезвычайную ситуацию с отоплением в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске

В СМИ и социальных сетях продолжают появляться жалобы и сообщения о нарушениях прав потребителей энергоресурсов в Подмосковье. В Следственном комитете подтвердили ситуацию, подчеркнув, что без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Сейчас прокуроры проводят проверку исполнения жилищного законодательства при предоставлении коммунальных услуг. Прокуратурой города Лыткарино уже установлено, что вечером 5 января в работе котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» произошел сбой из-за скачка напряжения. Устранение последствий завершили утром на следующий день.

Кроме того, по результатам принятых Солнечногорской городской прокуратурой мер реагирования восстановлена подача тепла в многоквартирные жилые дома микрорайона Выстрел.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за перебоев подачи энергоресурсов в Московской области. Теперь специалистам предстоит дать оценку действиям ответственных должных лиц.

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