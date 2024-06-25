СК: допросы директоров организаций провели по делу о пожаре во Фрязине

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты. С участием специалистов проводится осмотр с целью установления очага и причин возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки. К настоящему времени известно о шести погибших», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Установлено, что возгорание произошло в помещении на пятом этажен, после чего огонь распространился. Это повлекло обрушение перекрытий.

«По данным следствия, все помещения сдавались в аренду разным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также директоров, арендующих помещения, проведены обыски. Проводятся допросы. Расследование продолжается», - добавила Врадий.

В понедельник, 24 июня, в девятиэтажном здании во Фрязине произошел пожар. В результате погибли два человека. По словам одного из очевидцев, огонь распространился очень быстро, при этом экстренные службы отреагировали оперативно.

Крупный пожар локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы. Губернатор Московской области посетил больницу , где находятся пострадавшие и поговорил с врачами об их состоянии. Медики делают все возможное.

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