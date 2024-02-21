«Ситуация исправится». Станцию Балашиха попросят включить в тарифную зону МЦД

Читайте нас в:

По словам Сергея Юрова, пока этот вопрос решить не удалось, так как проект МЦД-4 в Балашихе еще не реализован до конца.

«На текущий момент МЦД-4 функционирует в статусе рабочего проекта, потому что идет строительство конечной станции МЦД-4 „Железнодорожная.“ Также идет дополнительная закупка электропоездов», - отметил Юров.

Он добавил, что пока сделать на станции «Балашиха» движение с периодичностью раз в пять минут невозможно.

«Нами был поставлен вопрос, в том числе этим занимается губернатор Московской области и руководитель АО РЖД, с тем, чтобы включить станцию Балашиха в тарифную зону МЦД», -пояснил Юров.

Также глава округа отметил, что существует и проблема с поездами, следующими в Балашиху.

«Эта ситуация исправится, коллеги обещают отладить как МЦД, так и станцию Балашихи», - заключил Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».