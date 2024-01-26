Системы водоотведения и очистные сооружения реконструируют в Павловском Посаде

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«Реорганизация отвечает стратегическим приоритетам сторон по повышению качества оказания коммунальных услуг населению городского округа Павловский Посад, сохранению единого тарифа ГУП МО „КС МО“ на коммунальные услуги, эффективной эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения», - прокомментировал генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Он подчеркнул, что проведенная процедура также позволит создать единую надежную систему водоотведения.

Реорганизация предприятий началась в октябре и проходила поэтапно. Отмечается, что положительный опыт организаций востребован для обеспечения успешной деятельности всех служб, которые предоставляют полный спектр услуг населению.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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