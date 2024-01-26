26 января 2024, 15:58

Системы водоотведения и очистные сооружения реконструируют в Павловском Посаде

ГУП МО "КС МО"
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Реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры запланировали в Павловском Посаде. Работы проведут в рамках реорганизации ГУП МО «КС МО» в форме присоединения к нему ГУП МО «Энергетик».

«Реорганизация отвечает стратегическим приоритетам сторон по повышению качества оказания коммунальных услуг населению городского округа Павловский Посад, сохранению единого тарифа ГУП МО „КС МО“ на коммунальные услуги, эффективной эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения», - прокомментировал генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Он подчеркнул, что проведенная процедура также позволит создать единую надежную систему водоотведения.

Реорганизация предприятий началась в октябре и проходила поэтапно. Отмечается, что положительный опыт организаций востребован для обеспечения успешной деятельности всех служб, которые предоставляют полный спектр услуг населению.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Павловский посад
26 января 2024, 16:57
Инспекторы ГУСТ провели 1,4 тысячи телефонных консультаций в Подмосковье с начала января
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ провели более 1,4 тысячи консультация по телефону с начала января. Жители обращались в ведомство по вопросам уборки, ремонта и ЖКХ.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщить о нарушениях в содержании территорий или получить консультацию жители могут по телефону горячей линии.

«Отличительной особенностью является возможность сразу поговорить с живым оператором. С начала года коллеги оказали более 1400 устных консультаций. Вопросы по большей части классические: сообщения об уборке снега и наледи, проведение ремонтных работ на объектах, а также обеспечение горячим и холодным водоснабжением», - сказала она.

В ведомстве добавили, что специалисты обрабатывают все обращения жителей.

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Ремонтные работы
26 января 2024, 16:46
Детский омбудсмен Ксения Мишонова проверила качество питания в школе в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова провела мониторинг качества школьного питания и состояния уборных в мытищинской школе № 8. В этот раз проверка коснулась и медицинских кабинетов образовательного учреждения.

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова отметила высокое качество питания в столовой, а также чистоту помещений в школе.

«Питание малышам нравится, говорят, что кормят вкусно. Старшеклассники - традиционно довольны меньше, ворчат, что не всегда успевают поесть и не все в меню им по вкусу. Но подростков и дома не всегда знаешь, чем накормить! Есть такая проблема», - рассказала Ксения Мишонова.

Подобные проверки проводятся в рамках реализации национального проекта президента «Образование». Он направлен на повышение качества образовательных услуг. Омбудсмен отметила, что такие мониторинги в Подмосковье будут продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности образовательных кластеров в регионе.

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Школы Мытищи
26 января 2024, 16:35
Около 80% территорий расчистили после снегопада в Подмосковье
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Светлана Аипова провела еженедельное совещание с главами округов по вопросам содержания территорий. На встрече обсудили результаты уборки улиц и дворов за пять дней снегопада, а также нововведения в работе с адресами, которые больше всего беспокоят жителей.

«Специалисты выполнили более 14 тысяч задач в отраслевой системе СКПДИ и очистили от снега 80% территорий области. Также мы отслеживаем работу техники, проверяя, как выполняются дистанции и сколько времени работают „помощники“», - подчеркнула Аипова.

В Серебряных Прудах, Чехове, Власихе и других округах работы выполнили на 100%. Однако есть те, кому предстоит улучшить показатели. Так, в число отстающих вошли Серпухов, Сергиев Посад, Мытищи и некоторые другие территории.

На совещании отметили новый формат работы с адресами, откуда поступает наибольшее количество обращений. Эти локации будут посещать инспекторы и давать указания сотрудникам ответственных организаций, которые обязательно нужно будет выполнить.

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Снегопад
26 января 2024, 16:26
Алексей Ветров написал гимн для баскетбольной команды в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Житель Химок Алексей Ветров сочинил песню «Оранжевый мяч», которую удостоили почетного звания гимна баскетболистов центра спортивной подготовки № 5. Композицию для спортсменов автор исполнил прямо на тренировке.

Музыкальный подарок баскетбольной команде презентовали в честь десятилетия центра спортивной подготовки, где тренируются игроки.

«Всем понравилась ритмичная мелодия и, конечно, слова, в которых сказано про все наши команды, включая молодежную, высшую лигу и отделение по баскетболу три на три», - поделилась генеральный директор центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 Татьяна Аратова.

Баскетболисты в свою очередь решили отблагодарить музыканта за песню. Для Алексея провели мастер-класс по технике штрафного броска и атаки из-под кольца.

«Баскетбол мне нравится давно. Я часто хожу на игры в Химках», - признался Алексей Ветров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки Баскетбол Песни

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